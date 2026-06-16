El partido de Sánchez llama a movilizarse contra el virtual triunfo de Fujimori en Perú

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Lima, 16 jun (EFE).- El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convocó este martes a una movilización en Lima el próximo viernes en «defensa del voto popular» y en rechazo al resultado de la segunda vuelta electoral que le da un virtual triunfo a la derechista Keiko Fujimori, con el 99 % del total del escrutinio.

Un comunicado del partido de Sánchez hizo un llamado a la «más amplia unidad» de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, sindicales, campesinas, indígenas, juveniles y populares para conformar y fortalecer el Frente Patriótico Popular desde sus bases.

La «gran movilización nacional», como la denomina Juntos por el Perú, espera la llegada de delegaciones de todas las regiones, provincias y distritos del país, con una concentración a las 16:00 horas (21:00 GMT) del viernes 19 en el parque Campo de Marte, del distrito de Jesús María, en Lima.

Previa a esa actividad, el comando de campaña de Sánchez, que participó en los comicios en nombre del destituido y apresado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), convoca a vigilias y plantones ciudadanos en todo el país el miércoles 17.

El grupo político de izquierda denunció en su comunicado la «falta de transparencia» de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno proceso electoral, una serie de «irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas» que atentan contra la justicia electoral y «la voluntad soberana del pueblo peruano».

Remarcó que «el voto ciudadano ha sido deslegitimado» y se ha evidenciado la existencia de «una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías».

Juntos por el Perú subrayó que el Estado de Derecho y la gobernabilidad se mide por la probidad de los comicios. «No aceptaremos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia y sin ninguna duda ni controversias», apuntó.

El propio Sánchez compartió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que defendió que «el derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional» y que él las respeta como demócrata.

«¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo! Una verdadera democracia tiene altos estándares de ciudadanía y justicia electoral!», agregó el candidato y actual legislador.

La ventaja de Fujimori sobre Sánchez subió a 33.432 votos cuando el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial de Perú, celebrada el 7 de junio, llegó este martes al 99,05 % y sólo resta incluir los votos de las actas observadas por presuntas irregularidades.

De acuerdo a la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular tiene el 50,092 % del sufragio con 9.125.179 votos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú recibe el 49,908 % con 9.091.747 votos.EFE

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