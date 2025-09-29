The Swiss voice in the world since 1935
El partido de Sandu se impone con mayoría absoluta con 99,91 % de los votos escrutados

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 29 sep (EFE).- El europeísta Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta moldava, Maia Sandu, ganó las parlamentarias celebradas el domingo con el 50,16 % de los votos, según los resultados ofrecidos este lunes por la Comisión Electoral Central (CEC) tras el escrutinio del 99,91 % de los votos emitidos.

En segundo lugar se situó el prorruso Bloque Electoral Patriótico (BEP), con el 24,19 % de los sufragios.

Otras tres formaciones, el bloque Alternativa (7,97 %), el Partido Nuestro (6,2 %) y Democracia en Casa (5,72 %) accederán al reparto proporcional de los 101 escaños que conforman del Parlamento moldavo.

El voto exterior fue decisivo para la mayoría absoluta del PAS, ya que obtuvo el 78,51 % de 276.391 votos emitidos fuera del país.

El partido de Sandu se impuso también con mayoría absoluta en el municipio de Chisinau, donde obtuvo el 52,68 %, o 194.999 votos.

Con estos resultados, el PAS conseguiría 55 escaños, ochos menos que en las pasadas parlamentarias, pero más que suficientes para gobernar en solitario

El bloque prorruso se haría con 26 escaños, Alternativa con 8, el Partido Nuestro y Democracia en Casa con 6.

El líder del BEP, Igor Dodon, llamó a todos los partidos de la oposición manifestarse frente al parlamento.

«Sin banderas de partidos ni parafernalia, debemos unirnos para defender nuestra victoria electoral. Será una protesta pacífica y no violenta», afirmó el opositor prorruso, que fue presidente del país entre 2016 y 2020.

Según Dodon, «es evidente que el partido gobernante perdió las elecciones». EFE

mos/cg

(foto)

