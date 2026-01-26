El partido del expresidente Uribe vive crisis interna por renuncia de dos de sus líderes

3 minutos

Bogotá, 26 ene (EFE). El partido uribista Centro Democrático, principal de la oposición colombiana, vive una crisis interna por la intención de dos de sus líderes de dejar esa fuerza tras denunciar supuestas irregularidades y falta de transparencia en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial.

El anuncio lo hizo el dirigente José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, del ala más radical del partido y quien también aspiraba a ser candidata presidencial del Centro Democrático (CD).

«Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas vigentes del Consejo Nacional Electoral (CNE)», señala Lafaurie en una carta enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

En la carta, a la que el CD no ha respondido, Lafaurie expone a lo largo de 32 puntos los motivos que llevan a la pareja a abandonar el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y su disconformidad con el proceso de selección de la candidata para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La nominación de Paloma Valencia como candidata se basó en encuestas internas hechas por firmas extranjeras y, según Lafaurie, hubo «graves irregularidades» en el proceso, lo que motivó la ruptura.

La carta también relata tensiones internas con Uribe, a quien Lafaurie asegura haber advertido en varias ocasiones sobre sus reparos frente al proceso, que a su juicio «vulneró principios de igualdad, participación y transparencia».

Lafaurie aclara que no buscan afectar la aspiración presidencial de Paloma Valencia y que mantendrán su respaldo a su candidatura, aunque sostiene que su esposa «no tiene espacio» dentro del partido, en el que intentó ser candidata presidencial en tres ocasiones.

La salida de Cabal del Centro Democrático se suma a otras tensiones internas, como la renuncia hace unos meses de Miguel Uribe Londoño, quien asumió la aspiración presidencial de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado.

Crisis a semanas de la consulta

Este episodio se produce a mes y medio de las elecciones legislativas del 8 de marzo, fecha en la que también se celebrará la ‘Gran Consulta’ en la que nueve aspirantes de la centroderecha, entre ellos Valencia, escogerán un solo candidato presidencial.

Según encuestas divulgadas este fin de semana, Valencia se perfila como una de las aspirantes con mayor respaldo en esa consulta, con apoyos en torno al 20-25 % dentro de ese mecanismo.

Sin embargo, en los sondeos de intención de voto presidencial, Valencia aparece con respaldos de un solo dígito, entre el 6 y el 9 %, por lo que analistas advierten que la crisis interna podría atravesarse en la campaña y afectar la cohesión del uribismo en una etapa clave del proceso. EFE

enb/joc/eav