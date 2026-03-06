El partido del exrapero Balendra Shah acaricia la mayoría absoluta en Nepal

2 minutos

Katmandú, 6 mar (EFE).- El recién formado partido liderado por un popular exrapero de 35 años, Balendra Shah, amplió este viernes su contundente ventaja en el recuento de las elecciones de Nepal, perfilándose para una victoria histórica impulsada por la misma revuelta juvenil que derrocó al anterior Gobierno hace apenas unos meses.

Hasta las 15:15 hora local (09:30 GMT), el Partido Rastriya Swatantra (RSP) de Shah encabezaba el escrutinio en 97 circunscripciones con un margen abrumador, lo que apunta a la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta y desbancar a la vieja guardia política del país del Himalaya.

El Parlamento nepalí cuenta con 275 escaños, de los cuales 165 se eligen por mayoría simple en circunscripciones individuales y 110 por representación proporcional, por lo que para gobernar en solitario se necesitan 138 representantes.

«Los escenarios sugieren una cómoda victoria para el RSP (…) La ventaja en casi todas las circunscripciones es tan enorme que nadie esperaba este margen», aseguró a EFE el observador electoral independiente Ujjwal Prajapati.

Resultados como los de la disputada circunscripción de Jhapa-5, fronteriza con la India, sugieren un hundimiento de los partidos tradicionales, donde el joven músico acumula hasta el momento 5.254 votos y aplasta en su propio feudo a su principal rival, el ex primer ministro K.P. Sharma Oli, de 74 años y líder del Partido Comunista de Nepal (CPN-UML), que suma apenas 1.248 apoyos.

El histórico partido Congreso Nepalí apenas lidera en 10 circunscripciones, mientras que el CPN-UML y el Centro Maoísta van en cabeza en nueve distritos cada uno.

Según la Comisión Electoral, hasta la tarde del viernes solo se habían oficializado dos escaños, Katmandú-1 para el RSP y Mustang-1 para el Congreso Nepalí.

Estos comicios son el resultado directo del profundo hartazgo de la Generación Z, cuando Oli se vio forzado a dimitir el pasado septiembre acorralado por unas masivas protestas que estallaron a raíz de un veto gubernamental a las redes sociales, desencadenando violentos enfrentamientos que terminaron por tumbar al Ejecutivo marxista.

El inminente triunfo de Shah supone un punto de inflexión para esta nación de 30 millones de habitantes, estratégicamente enclavada entre China y la India.

Nepal lleva décadas lastrado por una profunda inestabilidad política que ha asfixiado su economía y disparado el desempleo juvenil, problemas agravados por una corrupción endémica. EFE

sp-igr/lgm/ah