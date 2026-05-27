El partido del Gobierno serbio, socio del PPE, estrecha lazos con Partido Comunista chino

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Zagreb, 27 may (EFE).- El gubernamental Partido Progresista Serbio, desde 2016 miembro asociado del conservador Partido Popular Europeo (PPE), ha firmado un nuevo acuerdo que fortalece la cooperación con el Partido Comunista de China, y lo ha calificado como su principal apoyo internacional.

El SNS, en el poder desde 2012, ha firmado un acuerdo de cooperación con el partido único chino durante la visita que el cofundador de la formación y presidente serbio, Aleksandar Vučić, realiza al país asiático, según informa en su página web.

«En lo que respecta a la cooperación entre partidos, hemos encontrado nuestro apoyo internacional más importante precisamente en China y en el Partido Comunista de China», explica la formación serbia.

El Partido Popular Europeo anunció en septiembre de 2025 que estaba evaluando si las políticas del SNS serbio son compatibles con los valores europeos, después de varios informes sobre la represión contra estudiantes manifestantes y medios independientes.

En relación a las protestas estudiantiles contra su Gobierno, Vucic dijo en abril de 2025 que China es el modelo a seguir para parar una revolución. EFE

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