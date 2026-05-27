The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El partido del Gobierno serbio, socio del PPE, estrecha lazos con Partido Comunista chino

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Zagreb, 27 may (EFE).- El gubernamental Partido Progresista Serbio, desde 2016 miembro asociado del conservador Partido Popular Europeo (PPE), ha firmado un nuevo acuerdo que fortalece la cooperación con el Partido Comunista de China, y lo ha calificado como su principal apoyo internacional.

El SNS, en el poder desde 2012, ha firmado un acuerdo de cooperación con el partido único chino durante la visita que el cofundador de la formación y presidente serbio, Aleksandar Vučić, realiza al país asiático, según informa en su página web.

«En lo que respecta a la cooperación entre partidos, hemos encontrado nuestro apoyo internacional más importante precisamente en China y en el Partido Comunista de China», explica la formación serbia.

El Partido Popular Europeo anunció en septiembre de 2025 que estaba evaluando si las políticas del SNS serbio son compatibles con los valores europeos, después de varios informes sobre la represión contra estudiantes manifestantes y medios independientes.

En relación a las protestas estudiantiles contra su Gobierno, Vucic dijo en abril de 2025 que China es el modelo a seguir para parar una revolución. EFE

vb-as/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR