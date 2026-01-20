El partido del histórico opositor ugandés Besigye alerta de su estado «crítico» de salud

Nairobi, 20 ene (EFE).- La salud del histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, detenido desde noviembre de 2024 y acusado de traición, se encuentra «en un estado crítico y de deterioro», alertó el partido del político, que tiene 69 años.

«Hemos recibido informaciones fiables de que el Dr. Besigye fue trasladado de urgencia durante la noche desde la prisión de Luzira (en el sureste de la capital, Kampala) a un centro médico en el centro comercial Bugolobi Village Mall, bajo fuertes medidas de seguridad», afirmó a través de la red social X el Frente del Pueblo por la Libertad (PFF, por sus siglas en inglés) la pasada noche.

«Es una tragedia que a un hombre que ha dedicado su vida a la salud y la libertad de los demás se le niegue su propio derecho a la dignidad médica. Consideramos que el régimen y las autoridades penitenciaras son plenamente responsables de su bienestar», añadió.

La formación, lanzada en julio de 2025 cuando Besigye ya estaba en prisión, exigió que se permita a sus médicos personales y a su familia acceder a él y visitarlo «de manera inmediata y sin restricciones».

Besigye desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre de 2024 en Nairobi, capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en un tribunal militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

Está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Médico, excoronel del Ejército y antiguo aliado del presidente, Yoweri Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa.

Las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones.

Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia de Uganda en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016) y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la democracia en Uganda.

Museveni fue declarado este sábado vencedor de las elecciones presidenciales del pasado día 15 para un séptimo mandato, con un 71,65 % de los votos.

Su principal rival en las urnas, el cantante y líder opositor Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi y para quien Besigye manifestó su apoyo durante los comicios), de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %, si bien el político denunció un «fraude masivo» en la votación. EFE

