El partido del populista Parisi votará nulo o blanco en la segunda vuelta en Chile

1 minuto

Santiago de Chile, 30 nov (EFE).- El Partido de la Gente (PDG), la formación política que lidera el populista Franco Parisi, resolvió este domingo votar nulo o en blanco en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre que enfrentará a la izquierdista Jeannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast.

En una consulta online celebrada este domingo, el 78 % de los militantes optó por votar nulo o en blanco, frente al 20 % que se inclinó por Kast y al 2 % por Jara.

«Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje», dijo en un comunicado el partido de Parisi, que dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial y se convirtió en el tercer candidato más votado. EFE

