El partido del presidente de Gabón gana la primera vuelta de las elecciones legislativas

Nairobi, 1 oct (EFE).- El partido del presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, ganó la mayoría de los escaños en la primera vuelta de las elecciones legislativas y municipales celebradas el sábado, como parte del proceso de retorno al orden constitucional tras los comicios presidenciales del pasado 12 de abril.

Algo más de 954.000 votantes estaban llamados a las urnas en más de 3.100 colegios electorales para elegir a 145 diputados de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento), en un proceso dividido en dos vueltas: la primera se celebró el sábado y la segunda tendrá lugar el próximo 11 de octubre.

El partido gobernante Unión Democrática de Constructores (UDB), fundado el pasado junio por Nguema, obtuvo 55 de los 145 escaños de la Asamblea Nacional, según los resultados provisionales difundidos a última hora del martes por el Ministerio del Interior.

Más de veinte formaciones políticas concurrieron a los comicios, entre ellos, el Partido Democrático Gabonés (PDG), antigua fuerza gobernante, que logró tres escaños.

Las elecciones transcurrieron en general con calma, aunque la oposición denunció irregularidades, como la decisión de la Corte Constitucional de autorizar papeletas no autenticadas, y se registraron incidentes aislados en algunos colegios de Libreville, la capital, y la vecina localidad de Ntoum, que requirieron intervención policial.

Nguema, de 50 años, lideró la junta militar instaurada tras el golpe de Estado del 30 de agosto de 2023 y fue investido el pasado mayo como presidente por un mandato de siete años, tras ganar las elecciones del 12 de abril con el 94,85 % de los votos en un paso crucial para el retorno al orden constitucional.

El golpe de 2023 puso fin a más de medio siglo de dominio de la familia Bongo.

El entonces presidente Ali Bongo, que gobernaba desde 2009 tras suceder a su padre, Omar Bongo, fue declarado vencedor de unas elecciones presidenciales cuestionadas por la oposición y los golpistas, que denunciaron que no fueron transparentes ni creíbles.

De los cinco países de África occidental y central que han sufrido golpes de Estado desde 2020 (Mali, Níger, Burkina Faso, Guinea-Conakri y Gabón), Gabón es el único que ha vuelto a un gobierno civil. EFE

