El partido del primer ministro Abiy Ahmed gana las legislativas en Etiopía

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El Partido de la Prosperidad (PP) del primer ministro saliente Abiy Ahmed ganó por amplio margen las legislativas del 1 de junio en Etiopía, con el 90% de los escaños de la Cámara Baja del Parlamento, anunció el domingo la comisión electoral (Nebe).

El nuevo Parlamento elegirá al primer ministro cuando se abra el nuevo ciclo, entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

Hay pocas dudas de que Abiy Ahmed se volverá a presentar para dirigir el segundo país más poblado de África (unos 130 millones de habitantes), azotado por los conflictos armados.

Ahmed, en el poder desde 2018, enfrenta crecientes críticas internacionales por su autoritarismo y la represión de voces disidentes, luego de una apertura en sus primeros años de gobierno, que le mereció el Premio Nobel de la Paz en 2019.

El 1 de junio estaban en juego 501 de los 547 escaños del hemiciclo, pero la presidenta de la Nebe, Melatwork Hailu, indicó este domingo que se volverá a organizar la votación en 15 circunscripciones de tres Estados regionales, entre ellos el más poblado, Oromia. No precisó por qué.

El PP obtuvo 438 de los 486 escaños adjudicados, según los resultados anunciados por Melatwork.

En el Parlamento saliente, surgido de las legislativas de 2021, el PP ocupa el 96% de los escaños.

Los 38 escaños atribuidos a Tigré (norte) quedarán vacantes porque, al igual que en 2021, este año tampoco se organizaron los comicios en ese estado regional, que aún está marcado por el conflicto que enfrentó entre 2020 y 2022 a las fuerzas locales con el ejército federal.

Cerca de 600.000 personas murieron y un millón de las que tuvieron que abandonar su hogar aún no han podido volver.

Tampoco se pudieron organizar elecciones en ocho circunscripciones de Amhara, el segundo estado regional más poblado, donde las milicias nacionalistas Fano, que se enfrentan desde hace más de tres años a las fuerzas federales, habían amenazado con atacar el proceso electoral.

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