El partido del primer ministro etíope logra un rotundo triunfo en las elecciones generales

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Adís Abeba, 21 jun (EFE).- El Partido de la Prosperidad (PP), del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, logró un rotundo triunfo en las séptimas elecciones generales celebradas el pasado 1 de junio, según los resultados anunciados este domingo por la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE).

El PP consiguió 438 de las 501 circunscripciones representativas de ese número de escaños en la Cámara Baja del Parlamento federal -de un total de 547 asientos- que concurrieron a las urnas.

Esta victoria le asegura a Abiy, en el poder desde 2018, un nuevo mandato de cinco años en la jefatura del Gobierno. EFE

ag/pa/av