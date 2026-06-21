El partido del primer ministro etíope logra un rotundo triunfo en las elecciones generales

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(Añade declaraciones del presidente de Etiopía)

Adís Abeba, 21 jun (EFE).- El Partido de la Prosperidad (PP), del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, logró un rotundo triunfo en las séptimas elecciones generales celebradas el pasado 1 de junio, según los resultados anunciados este domingo por la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE).

El PP consiguió 438 de las 501 circunscripciones representativas de ese número de escaños en la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento federal) -de un total de 547 asientos- que concurrieron a las urnas.

Esta victoria le asegura a Abiy, en el poder desde 2018, un nuevo mandato de cinco años en la jefatura del Gobierno.

Así, el PP, que ya contaba con mayoría absoluta en la Cámara Baja, formará el nuevo Ejecutivo y se espera que el primer ministro, de 49 años, jure el cargo para ese nuevo mandato en octubre próximo.

En la ceremonia de publicación de los resultados en la capital, Adís Abeba, la presidenta de la NEBE, aseguró que el organismo «mantuvo su neutralidad institucional y desempeñó sus funciones exclusivamente de conformidad con la ley y las directrices electorales, sin injerencias».

En el acto también intervino el presidente de Etiopía, Taye Atske Selassie, cuyo cargo es más bien simbólico, sin poder ejecutivo real, quien subrayó que la participación del electorado en la votación fue «muy excepcional».

«No esperaba que el número de participación fuera superior al 94 % en cada distrito electoral. El proceso de votación y toda la participación son, de hecho, un testimonio para todos los etíopes de que amamos la democracia», añadió Taye.

Más de 50 millones de etíopes estaban llamados a las urnas en algo más de 53.100 colegios electorales el 1 de junio, en unos comicios marcadas por problemas de seguridad que impidieron la votación en varias circunscripciones.

Sin comicios en la devastada región de Tigré

Como en las elecciones de 2021, no acudió a las urnas la región norteña de Tigré, que sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022 entre el Gobierno federal y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigré (FLPT), partido en el poder entonces en la región y actualmente ilegalizado, y que causó al menos 600.000 muertes.

Los problemas de seguridad y la falta de claridad administrativa sobre el terreno imposibilitaron la votación, por lo que no se eligieron los 38 escaños correspondientes a la región en el Parlamento.

Tampoco hubo elecciones en ocho de las 138 circunscripciones de Amhara, una de las regiones más grandes del país, por los enfrentamientos entre el Ejército federal y la milicia Fano.

El país afronta otros desafíos de seguridad como el de Oromía, región que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés), catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno y que tildó los comicios de «farsa».

Pocos dudaban de la victoria del PP en un país -el segundo más poblado de África, con más de 130 millones de habitantes- en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.

Antes de los comicios, varios partidos opositores expresaron dudas sobre la votación.

«No esperamos nada positivo de las elecciones. Todo el entorno favorece claramente al partido gobernante. No podemos operar libremente ni reunirnos con nuestros electores», dijo a EFE Mistresilasie Tamerat, secretaria de la coalición Cooperación para la Unidad Etíope (que incluye a su partido, el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, EPRP).

Las misiones de observación electoral de la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) supervisaron la votación.

Según la misión de la UA, liderada por el expresidente keniano Uhuru Kenyatta (2013-2022), las elecciones generales se celebraron de manera «pacífica, transparente y ordenada», pero con problemas operativos. EFE

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