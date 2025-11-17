El partido del primer ministro iraquí logra el mayor número de escaños en las elecciones

2 minutos

Redacción Internacional, 17 nov (EFE).- La Coalición Reconstrucción y Desarrollo, del primer ministro iraquí, Mohamed Shía al Sudani, logró el mayor número de escaños en las elecciones legislativas de la semana pasada, anunció este lunes la autoridad electoral.

La Coalición chií obtuvo 46 de los 329 diputados del Parlamento, frente a los 29 del partido Estado de Derecho, del ex primer ministro Nuri al Maliki, y los 27 de la formación suní Taqqadum (Progreso).

A continuación figuran las dos principales formaciones de la minoría kurda: el Partido Democrático del Kurdistán (26 legisladores) y la Unión Nacional de Kurdistán (15).

El resto de diputados se distribuyen entre una miríada de pequeñas formaciones minoritarias.

Las elecciones legislativas del pasado martes 11 fueron las sextas desde la caída del dictador Sadam Husein en abril de 2003 tras la invasión del país liderada por Estados Unidos.

En los comicios, los principales bloques chiís, sunís y kurdos competían por los 329 escaños del Parlamento, así como por las jefaturas del Estado, del Gobierno y de la propia cámara.

Las elecciones estuvieron marcadas por la llamada al boicot del importante clérigo chií Muqtada al Sadr, que cuenta con el apoyo de millones de seguidores en todo Irak y cuya formación fue la más votada en las elecciones de 2021.

Al Sadr pidió no participar en los comicios al acusar a sus rivales políticos de corrupción.

A pesar de ello, la participación superó el 55 %, según la autoridad electoral.

Estaban llamados a las urnas 21,4 millones de iraquíes, en un sistema que establece que el presidente del Parlamento debe ser un musulmán suní; el jefe de Estado, un kurdo; y el líder del Ejecutivo, un chií, la rama mayoritaria del islam en ese país. EFE

