El Partido Demócrata Europeo, la formación que pone fin a la orfandad europea de Junts

Compartir

4 minutos

Bruselas, 3 ago (EFE).- El partido independentista catalán Junts per Catalunya anunció este lunes su integración en el Partido Demócrata Europeo (PDE), una formación europeísta y federalista que ya acoge a otras fuerzas nacionalistas y regionalistas españolas, como el PNV vasco y Coalición Canaria.

El acuerdo pone fin a siete años de orfandad europea de la formación catalana: la antigua Convergència había pertenecido al partido de los liberales europeos (ALDE), pero en 2018, en plena resaca del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, su formación heredera, el PDeCAT, fue expulsada de la plataforma, de la que también formaba parte Ciudadanos (Cs).

El PDE en la Eurocámara

El PDE cuenta actualmente con diez eurodiputados, integrados en el grupo parlamentario Renew Europe, una federación de liberales y centristas, la tercera fuerza política en la Eurocámara.

Junts se suma así a otras formaciones nacionalistas y regionalistas españolas ya integradas en el PDE, como el PNV vasco y Coalición Canaria, que concurrieron juntos en las europeas de 2024 bajo la marca Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) y lograron un escaño, ocupado por la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia Martínez.

Sus representantes en el PDE, Aitor Esteban Bravo (PNV) y Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ocupan además sendas vicepresidencias del partido europeo.

Junts cuenta actualmente con un único escaño en el PE, ocupado formalmente por el exconseller de Salud Toni Comín, electo en los comicios de junio de 2024 pero que, al igual que Carles Puigdemont en la legislatura anterior, no ha podido tomar posesión al no jurar el cargo ante la Junta Electoral Central.

Fuentes del PDE consultadas por EFE precisaron que la adhesión al partido y la incorporación al grupo parlamentario Renew Europe son «dos procesos separados, aunque relacionados».

«Esperamos que todos nuestros eurodiputados se unan también al grupo Renew Europe, pero (éste) tiene sus propias normas de admisión», señaló Alessio De Giorgi, del PDE.

Respecto a Comín, De Giorgi explicó que, «si, y cuando,» se valide su elección y pueda tomar posesión de su escaño, «tendría que pasar por el propio procedimiento de admisión del grupo Renew Europe» antes de convertirse en miembro del grupo parlamentario.

Federalismo y «diversidad territorial»

El PDE surgió en 2004 de un sector federalista del Partido Popular Europeo (PPE), copresidido por el francés François Bayrou -más tarde primer ministro de Francia- y el italiano Francesco Rutelli, con el respaldo del entonces presidente saliente de la Comisión Europea, Romano Prodi.

El partido agrupa actualmente a diecinueve formaciones de quince Estados miembros de la Unión Europea (UE) y se define como un movimiento comprometido con «una democracia europea basada en los valores compartidos de paz, libertad, solidaridad y educación».

En su comunicado de bienvenida a Junts, el PDE subrayó que su visión de Europa «se basa en la convicción de que la integración europea, el federalismo y el respeto a la diversidad territorial van de la mano», y defendió una Unión que «valore a sus naciones, proteja su patrimonio lingüístico y cultural y reconozca la riqueza de sus diferentes identidades».

El partido añadió que la adhesión de Junts «refuerza su compromiso con el Estado de derecho, el diálogo democrático y la aplicación fiel de las decisiones judiciales en toda la UE».

La adhesión llega semanas después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara, el pasado 16 de julio, la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados para los implicados en el ‘procés’ independentista de 2017. EFE

ymo/rja/fpa