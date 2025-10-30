El partido gobernante en Georgia pide al Constitucional que prohíba tres grupos opositores

2 minutos

Tiflis, 30 oct (EFE).- El partido gobernante en Georgia, Suelo Georgiano, pidió hoy formalmente al Tribunal Constitucional la ilegalización de las tres mayores formaciones opositoras del país, el Movimiento Nacional Unido, Coalición por el Cambio y Lelo.

La demanda, suscrita por 88 diputados, fue presentada en la ciudad de Batumi, a 380 kilómetros al este de Tiflis, en la que tiene su sede el Constitucional, anunció el presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili.

Según Papuashvili, uno de los máximos dirigentes de Sueño Georgiano, la Constitución del país «considera inaceptables las actividades de partidos que tienen como objetivo revertir violentamente el orden constitucional».

Según la legislación georgiana, el Constitucional tiene un plazo de nueve meses para pronunciarse sobre el requerimiento de los diputados.

El TC de Georgia está integrado por nueve jueces y necesita el voto favorable de al menos seis de ellos para la aprobación de sus dictámenes, que son inapelables.

Los tres partidos opositores cuya prohibición exige Sueño Georgiano consiguieron en su conjunto un total de 49 diputados en las elecciones parlamentarias de octubre 2024, pero denunciaron que sus resultados fueron fraudulentos y renunciaron a sus escaños.

«Independientemente de la decisión que adopte el TC, continuaremos la lucha contra las autoridades prorrusas de Georgia, que privan al país de su libertad e independencia», dijo a un grupo de periodistas Anna Tsilidzde, del Movimiento Nacional Unido, fundado por el encarcelado expresidente georgiano, Mijaíl Saakashvili.

La oposición georgiana mantiene un agrio enfrentamiento con el Gobierno debido a su decisión en noviembre de 2024 de aplazar las negociaciones de ingreso en la Unión Europea hasta 2028 y acercarse al Kremlin.EFE

