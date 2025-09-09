The Swiss voice in the world since 1935

El partido gobernante en Japón nombrará a su nuevo líder y futuro primer ministro el 4 de octubre

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El Partido Liberal Demócrata (PLD) de Japón, en el gobierno, nombrará el 4 de octubre a su nuevo líder, que previsiblemente ocupará el cargo de primer ministro, después de que el domingo Shigeru Ishiba anunciase su dimisión.

La formación conservadora anunció que el 22 de septiembre se convocarán elecciones dentro del PLD y que «el recuento de votos se realizará el 4 de octubre». 

Ese día, se nombrará al nuevo presidente del PLD, que debería convertirse en primer ministro, pues la formación es la fuerza política más importante en el Parlamento.

Entre los favoritos figuran la nacionalista radical Sanae Takaichi, exministra de Seguridad Económica, y el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, hijo de un ex primer ministro. 

El nuevo presidente del PLD será designado por 295 diputados en el Parlamento y otros 295 miembros del partido, confrontado a un fuerte descontento de la población por varios escándalos. 

Una vez elegido, el nuevo jefe del PLD tendrá que recibir la aprobación de las dos cámaras del Parlamento para convertirse en primer ministro. 

El actual primer ministro, Shigeru Ishiba, que llegó al poder hace menos de un año, anunció el domingo su renuncia, lo que podría sumir al país en un nuevo periodo de incertidumbre, en un contexto de inflación galopante y tras los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus exportaciones. 

bur-mac-aph/ep/jug/asm/jvb/an

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR