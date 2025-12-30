El partido gubernamental logra la mayoría absoluta en las legislativas de Costa de Marfil

Nairobi, 30 dic (EFE).- El partido del presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ganó por mayoría absoluta las elecciones legislativas del pasado sábado, según los resultados provisionales publicados por la Comisión Electoral Independiente (CEI).

La gobernante Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP) se adjudicó 197 de los 255 escaños de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento), donde ya contaba con mayoría absoluta, informó la CEI a última hora del lunes.

En segundo lugar quedó el Partido Democrático de Costa de Marfil — Agrupación Democrática Africana (PDCI-RDA), con 32 escaños.

Candidatos independientes consiguieron 23 asientos, mientras que los tres restantes fueron a parar a partidos minoritarios.

Según la CEI, de los 8,5 millones de votantes inscritos para la votación, sólo ejercieron su derecho democrático poco más de 3 millones, lo que representa una tasa de participación del 35,04 %.

Costa de Marfil celebró este sábado unas elecciones legislativas boicoteadas por parte de la oposición, después de que Ouattara, de 83 años, asumiera su cuarto mandato el pasado día 8 tras ganar los polémicos comicios del 25 de octubre.

Los marfileños acudieron a las urnas para elegir a los 255 miembros de la Asamblea Nacional, una votación a la que concurrieron más de mil candidatos, incluidos casi 800 independientes.

Sin embargo, los comicios estuvieron boicoteados por el opositor Partido de los Pueblos Africanos de Costa de Marfil (PPA-CI), cuyo líder, el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011), fue inhabilitado para concurrir en las elecciones del pasado 25 de octubre.

Tras un periodo electoral tenso del que fueron excluidos los principales opositores, el presidente fue investido el pasado 8 de diciembre después de ser declarado vencedor de las elecciones del pasado 25 de octubre en primera vuelta con un 89,77 % de los votos.

Los comicios, que registraron una participación estimada del 50,10 %, se celebraron sin la participación de sus principales rivales: el expresidente Laurent Gbagbo y el exconsejero delegado de la Credit Suisse Tidjane Thiam, ambos inhabilitados por la Justicia.

Una semana antes de los comicios, las autoridades impusieron una prohibición de dos meses a mítines y manifestaciones políticas, después de que el 11 de octubre cientos de personas intentaran protestar en Abiyán y fueran dispersadas por las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, cientos de personas fueron detenidas en distintos puntos del país por participar en actos similares.

“El balance de estos disturbios es de 11 muertos, entre ellos un oficial de la Gendarmería Nacional, 71 heridos, importantes daños materiales y 1.658 detenciones”, indicó el Consejo Nacional de Seguridad en noviembre pasado. EFE

