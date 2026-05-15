El Partido Laborista autoriza al alcalde de Mánchester a optar a un escaño parlamentario

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Londres, 15 may (EFE).- El órgano rector del Partido Laborista británico autorizó este viernes al alcalde de Mánchester, Andy Burnham, a participar en el proceso de selección de candidatos para una elección parcial en Inglaterra que, de ganar, le permitiría volver como diputado al Parlamento y desafiar el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer.

El Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés), que el pasado enero había bloqueado el regreso de Burnham en apoyo al primer ministro, decidió hoy que podrá concurrir en los comicios para sustituir al diputado Josh Simons, que dimitió la víspera como representante de la circunscripción norteña de Makerfield para darle paso.

El Comité «ha autorizado hoy a Andy Burnham a presentarse al proceso de selección de candidatos para las próximas elecciones parciales en la circunscripción de Makerfield», dijo un portavoz del NEC.

Si, como es de prever, la rama local del partido le confirma como el candidato laborista, Burnham se enfrentará en las urnas a rivales de la pujante formación populista de derechas Reform UK y el izquierdista Partido Verde.

De obtener el escaño, el exministro, que ya fue diputado entre 2001 y 2017, prevé postularse en unas futuras elecciones dentro de la formación para sustituir al líder y jefe del Gobierno, siempre que consiga el aval de 81 colegas, un 20 % del grupo parlamentario.

Por su parte, Wes Streeting, que dimitió el jueves como ministro de Sanidad para propiciar la lucha por el liderazgo laborista, indicó hoy a la BBC que también concurriría en esas eventuales primarias.

Ninguno de los posibles aspirantes a sustituir a Starmer, entre ellos la ex viceprimera ministra Angela Rayner, ha instigado aún formalmente el proceso de elecciones internas, para lo que es condición demostrar el apoyo de esos 81 diputados.

A su vez, el primer ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, mantiene que no piensa dimitir, pese a la presión tras los malos resultados obtenidos por el laborismo en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo.

Dado que, para disputar el escaño de Makerfield, Burnham dejará vacante el puesto de alcalde de Mánchester, el Gobierno tendrá que fijar la fecha de unas elecciones para reemplazarle, con el riesgo de perder esa importante plaza.

Al mismo tiempo, el Partido Laborista deberá determinar la fecha de la elección parcial en esa circunscripción que, según la BBC, podría celebrarse el 18 de junio. EFE

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