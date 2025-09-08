The Swiss voice in the world since 1935

El Partido Laborista británico anunciará el 25 de octubre a su nuevo vicelíder

Londres, 8 sep (EFE).- El Partido Laborista británico anunciará el 25 de octubre el nombre de su nuevo vicelíder, tras unas elecciones internas convocadas a raíz de la dimisión forzada de Angela Rayner, que desencadenó una remodelación en el Gobierno de Keir Starmer, informó este lunes la formación.

El proceso para elegir al sustituto de Rayner se abrirá el martes con la presentación de candidaturas entre los diputados laboristas, que deberán reunir el apoyo de al menos un 20 % de sus compañeros (80) en la Cámara de los Comunes (baja).

Quienes superen ese umbral tendrán después que contar con el respaldo de un mínimo del 5 % de las agrupaciones locales del partido o de tres organizaciones afiliadas, incluidas al menos dos sindicales.

Los aspirantes que logren pasar estas fases se someterán a una votación electrónica de los militantes y simpatizantes registrados, cuyo escrutinio se cerrará el 23 de octubre. El resultado se proclamará dos días después, el sábado 25.

La marcha de Rayner, que también era vice primera ministra y ministra de Vivienda, se produjo tras una polémica fiscal y dejó un vacío en la cúpula laborista en un momento difícil, con la formación a la baja en las encuestas y bajo presión de la derecha populista de Nigel Farage.

En su remodelación, Starmer nombró viceprimer ministro a David Lammy -anterior ministro de Exteriores-, mientras que Yvette Cooper pasó a ser la jefa de la diplomacia y Shabana Mahmood asumió Interior.

El proceso electoral coincidirá con la celebración del congreso anual del Partido Laborista, que tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre en Liverpool (noroeste de Inglaterra). EFE

