El Partido Laborista permite al alcalde de Mánchester optar a un escaño parlamentario

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Londres, 19 may (EFE).- El Comité Ejecutivo Nacional (NEC, en inglés) del Partido Laborista británico designó este martes oficialmente al alcalde de Mánchester, Andy Burnham, como candidato en una elección parcial en Inglaterra, que, de ganar, le permitiría volver como diputado al Parlamento y desafiar el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer.

El órgano rector de la formación, que el pasado enero había bloqueado el regreso de Burnham en apoyo de Starmer, decidió hoy que podrá concurrir en los comicios a fines de junio para sustituir al diputado Josh Simons, que dimitió el pasado jueves como representante de la circunscripción norteña de Makerfield para darle paso.

El exministro, que ya fue parlamentario entre 2001 y 2017, se enfrentará en la contienda al partido populista de derechas Reform UK, que también este martes anunció a su candidato, el fontanero Robert Kenyon, quien acabó segundo en esa circunscripción en las elecciones generales de 2024.

El Partido Laborista deberá determinar en breve la fecha de la elección parcial, que se prevé que tenga lugar el 18 o el 25 de junio, tras un periodo de campaña electoral.

De ganar el escaño, Burnham, de 56 años, prevé postularse en unas futuras elecciones dentro de la formación para sustituir al líder y jefe del Gobierno, siempre que consiga el aval de 81 diputados, un 20 % del grupo parlamentario.

El exministro de Sanidad, Wes Streeting, que dimitió el pasado jueves del Ejecutivo para propiciar la lucha por el liderazgo laborista, ha confirmado que también concurriría en esas eventuales primarias.

Ninguno de los posibles aspirantes a sustituir a Starmer, entre ellos la ex viceprimera ministra Angela Rayner, ha instigado aún formalmente el proceso de elecciones internas, para lo que es condición demostrar el apoyo de esos 81 diputados.

A su vez, el primer ministro, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, mantiene que no piensa dimitir, pese a la presión tras los malos resultados obtenidos por el laborismo en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo.

Dado que, para disputar el escaño de Makerfield, Burnham tendrá que dejar vacante su puesto en la alcaldía de Mánchester, el Gobierno tendrá que fijar además la fecha de unas elecciones para reemplazarle al frente de la ciudad, con el riesgo de perder esa importante plaza. EFE

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