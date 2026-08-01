El Partido Laborista retiene la alcaldía de Mánchester, que dejó vacante Andy Burnham

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Londres, 1 ago (EFE).- La candidata del Partido Laborista británico, Bev Craig, se ha convertido en la nueva alcaldesa del Gran Mánchester tras ganar las elecciones parciales celebradas el jueves para sustituir en el puesto a Andy Burnham, actual primer ministro del Reino Unido.

Tras el recuento de las segundas preferencias de votos, Craig se impuso a la candidata del partido populista de derechas Reform UK, Sian Astley, por 309.525 sufragios frente a 157.178.

La dirigente laborista, que hasta ahora era la alcaldesa del consistorio de Mánchester, pasa a dirigir toda la zona metropolitana, formada por esa ciudad y otros nueve municipios.

Según las autoridades electorales, la participación en los comicios fue del 25,14 %, equivalente a 538.659 personas, frente al 32,05 % registrado en mayo de 2024, cuando Burnham resultó elegido por tercera vez.

Con la victoria de Craig, el Partido Laborista, que gobierna en el Reino Unido, retiene esta importante alcaldía, que quedó vacante cuando el pasado 18 de junio Burnham obtuvo un escaño en el Parlamento británico como parte de un plan para optar al liderazgo de la formación y a la jefatura del Gobierno.

Tras ganar el escaño por la circunscripción de Makerfield en esa fecha, el exalcalde participó en un proceso electoral interno en el que no tuvo rival, por lo que el 17 de julio fue proclamado sin oposición líder laborista en sustitución de Keir Starmer. El 20 de julio asumió el cargo de primer ministro.

Starmer, que llegó al poder en julio de 2024 con una mayoría absoluta, anunció su dimisión el pasado 22 de junio tras perder la confianza de su grupo parlamentario después de una gran derrota en las elecciones regionales y parciales del pasado mayo.

Según una encuesta de More in Common realizada una semana después de que Burnham asumiera el cargo, el Partido Laborista encabeza la intención de voto por delante del Reform UK por primera vez desde marzo de 2025, con un 28 % de apoyo, frente al 24 % de la formación de Nigel Farage. EFE

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