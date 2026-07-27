El Partido Laborista supera a Reform UK en un sondeo por primera vez en más de un año

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Londres, 27 jul (EFE).- El Partido Laborista británico se sitúa por delante de la formación populista de derechas Reform UK en intención de voto por primera vez desde marzo de 2025, una semana después de que Andy Burnham asumiera el cargo de primer ministro, según una encuesta de More in Common publicada este lunes.

De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 24 y el 27 de julio a 2.061 personas, el laborismo registra un 28 % de apoyo, cuatro puntos más que en la anterior encuesta, frente al 24 % de Reform UK, que pierde dos puntos y deja de encabezar las mediciones de esta firma.

Los conservadores se mantienen estables con un 22 %, mientras que los liberaldemócratas suben un punto, hasta el 12 %, y los Verdes retroceden tres puntos, hasta el 8 %.

La encuesta se realizó durante la primera semana de Burnham al frente del gobierno británico, después de que asumiera el cargo el 20 de julio en sustitución de Keir Starmer, que dejó el puesto tras la crisis interna abierta en la formación.

Aunque se trata de un único sondeo, y las próximas elecciones no están previstas hasta 2029, los datos parecen indicar una tendencia que, de mantenerse, conllevaría un cambio significativo en el panorama político británico, marcado en el último año por el ascenso de la derecha radical.

El propio Burnham restó importancia a los resultados y aseguró durante una visita a Portsmouth (sur de Inglaterra) que no se dejaría «llevar» por una sola encuesta.

Desde su llegada al poder, Burnham ha tomado varias medidas dirigidas a aliviar la presión del coste de la vida en los ciudadanos, entre ellas la eliminación del IVA de la factura eléctrica, la reducción en un 20 % de los impuestos sobre ciertos locales comerciales y una rebaja del precio máximo de los billetes de autobús. EFE

jm/fpa