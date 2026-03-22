El partido liberal del primer ministro de Eslovenia encabeza elecciones, según sondeo

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El partido liberal del primer ministro de Eslovenia Robert Golob obtiene una ligera ventaja en las elecciones de este domingo frente a los conservadores de Janez Jansa, admirador del presidente estadounidense Donald Trump, según un sondeo a pie de urna.

El Movimiento por la Libertad (GS) del primer ministro saliente obtendría el 29,9% de los votos, mientras que el Partido Democrático Esloveno (SDS) de Jansa alcanzaría el 27,5%, según una encuesta realizada para la cadena privada POP TV.

Bajo los cuatro años del mandato de Golob, Eslovenia legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y se convirtió en uno de los pocos países de la Unión Europea (UE) en calificar la guerra de Israel en Gaza como «genocidio».

Los resultados del sondeo y las posibles alianzas muestran que ninguno de los dos grandes partidos parece encaminado a obtener la mayoría absoluta de los 90 escaños de la cámara baja del Parlamento.

Golob, de 59 años, era un recién llegado a la política cuando sucedió a Jansa en 2022. Al votar este domingo afirmó que «la democracia y la soberanía de Eslovenia ya no se pueden dar por sentadas».

Un regreso de Jansa podría hacer que esta nación exyugoslava, miembro de la Unión Europea con dos millones de habitantes, volviera a dar un giro antiliberal.

Tras conocer el resultado del sondeo, Jansa dio a entender que intentará formar gobierno, si se confirma la tendencia.

«No vamos a formar un gobierno débil (…) Quienes deseen un gobierno como el que hemos tenido hasta ahora, tal y como sugieren estos resultados, pueden estar contentos», declaró Jansa en la sede de su partido.

Los conservadores de Jansa mantuvieron durante mucho tiempo una considerable ventaja frente a los liberales de Golob en los sondeos, pero la diferencia se redujo y las dos formaciones llegaron a los comicios casi empatadas.

«Creo que estas son las elecciones más importantes en Eslovenia en mucho tiempo», dijo esta semana a la AFP en la capital, Liubliana, una arquitecta paisajista de 26 años que solo se identificó como Shiva.

La campaña estuvo marcada por acusaciones de injerencia extranjera, y las autoridades investigan si una empresa de inteligencia israelí está detrás de unos vídeos grabados en secreto que sugieren un supuesto caso de corrupción en el Gobierno de Golob.

En su campaña, Jansa, de 67 años, prometió poner a los eslovenos «en primera línea» y restaurar «valores eslovenos» como la «familia tradicional», así como «cerrar el grifo» del dinero estatal a las oenegés consideradas partidos políticos.

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