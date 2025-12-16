El Partido Popular Europeo celebra por anticipado el fin del veto a coches con CO2 en 2035

Estrasburgo (Francia), 16 dic (EFE).- El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, celebró hoy, por anticipado, que la Comisión Europea de Ursula von der Leyen vaya a proponer este mismo martes que se elimine el veto a la venta en la UE de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2035.

«Me alegra que por fin alcancemos el objetivo del 90 % para 2035, que es además una demanda clara del PPE», dijo Weber en rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

La Comisión Europea presentará este martes una propuesta para aliviar al sector del motor, que sufre por los aranceles de EE.UU. y la competencia de los coches eléctricos chinos, en la que se eliminará el veto al motor de combustión en 2035 y planteará que se puedan vender aún un 10 % de coches que emitan CO2, según los borradores previos, que Weber da por consolidados.

El líder europeo de los democristianos y también jefe de filas del PPE en la Eurocámara agregó que su familia política defiende dos principios: la neutralidad climática y la neutralidad tecnológica.

«Sólo podemos ganar la lucha contra el cambio climático si combinamos este enfoque con una perspectiva económicamente razonable, y eso es lo que pide el PPE y lo que la Comisión presentará hoy», dijo sobre la propuesta del Ejecutivo de la también cristianodemócrata alemana Ursula von der Leyen, que corregirá la legislación aprobada bajo su primer mandato en Bruselas.

Weber agregó que esa rectificación, que todavía no ha planteado oficialmente la Comisión, significa «que todos los motores estarán autorizados a producirse y venderse en el mercado europeo después de 2035».

«Conseguimos una plena neutralidad tecnológica», celebró el popular, quien recordó de que la propuesta del Ejecutivo tendrá aún que ser negociada entre la Eurocámara y los Estados miembros (el Consejo de la UE) y que ambas instituciones trabajarán «en los detalles» de la iniciativa, que prevé también medias para fomentar la compra de coches eléctricos por empresas, entre otros puntos.

Weber concluyó explicando cuál es su estrategia política, tras haber cargado contra el Pacto Verde Europeo que en el último año y medio, pese a ser fruto de una Comisión presidida por una compatriota de la misma familia política.

«Mi plan como líder del PPE era claro: quiero frenar el populismo en Europa, quiero luchar contra el populismo en Europa y quiero quitar a los populistas los motivos de ataque contra Europa. Y, una vez más, la idea de prohibir tecnologías es uno de esos puntos de ataque. Lo vimos en las elecciones checas, donde un partido del automóvil fue elegido para el Parlamento», dijo.

En ese sentido, se defendió que se utilice la rectificación en las emisiones de los vehículos ligeros «para eliminar las razones del voto populista entre los ciudadanos». EFE

