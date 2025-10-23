El partido ultraortodoxo Shas renuncia a todos sus cargos de la coalición de Netanyahu

Jerusalén, 23 oct (EFE).- El partido ultraortodoxo Shas anunció este jueves la renuncia de todos sus cargos de la coalición del Gobierno de Benjamín Netanyahu que ocupa en la Knéset (Parlamento israelí), por la demora en la aprobación de una ley que exima a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar, según recogen medios locales.

Esta decisión significa que los diputados del Shas ya no presidirán el Comité de Educación, de Salud y el del Brechas Sociales, sin que la formación haya dado más detalles.

«Cuando se resuelva el estatus de los estudiantes de yeshivá, Shas regresará a sus posiciones en el Gobierno y la Knéset (Parlamento israelí)», dijo la formación en un comunicado difundido por el periódico Ynet.

