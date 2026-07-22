El pasillo ecuatoriano, Patrimonio Inmaterial, con Margarita Laso en La Mar de Músicas

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Cartagena (España), 22 jul (EFE).- La gran dama de la música nacional ecuatoriana, Margarita Laso, despliega este miércoles en Cartagena (sureste de España) su intenso repertorio de géneros tradicionales y música andina en el «especial» que el festival La Mar de Músicas dedica esta edición al país latinoamericano.

Laso (Quito, 1963) es una de las voces más importantes de la música ecuatoriana contemporánea y una figura clave en la preservación y difusión del repertorio tradicional del país.

En una entrevista con EFE antes de su actuación en el 31º festival La Mar de Músicas de Cartagena, que se celebra del 17 al 25 de julio, la también investigadora y comunicadora repasó el panorama de la música ecuatoriana y lo definió como “un paisaje diverso de géneros regionales, urbanos y también universales”.

Su concierto es uno de los 10 que programó el festival, protagonizado por bandas ecuatorianas en el marco de su especial dedicado al país, que incluye además hasta el próximo 25 de julio una amplia programación de cine, literatura, gastronomía y arte, toda ella gratuita.

La cantante dedicó su amplia trayectoria a rescatar y reinterpretar géneros que guardan relación “con antiguos ritmos andinos, también africanos, y con las danzas europeas” que llegaron a Ecuador en el siglo XVI de la mano de los conquistadores españoles.

En su proyecto, Margarita Laso cultiva ampliamente el pasillo, un género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y otros considerados música nacional como el albazo, que viene de una música ancestral denominada “yaraví”, o la tonada y el pasacalle.

También mostrará en su repertorio los sanjuanitos, “un himno de las montañas que perdura”, y las bombas, un género afroecuatoriano de la sierra.

“Explorar la música ecuatoriana, su diversidad de voces, solo puede enriquecer el paisaje de quienes aman la música y su humanidad. Se encontrarán con un gran colorido, cargado de fuego y de lágrimas, algo que nos hace parte de este mundo”, subrayó.

A través de su voz y de un repertorio cuidadosamente investigado, Laso contribuye a que estas músicas sigan vivas y encuentren nuevas audiencias dentro y fuera de Ecuador.

Además de su carrera musical, Laso desarrolló una intensa labor como investigadora y divulgadora de la cultura de Ecuador, participando en proyectos de recuperación del patrimonio musical y colaborando con músicos, poetas y estudiosos de la tradición oral para conectar música, memoria y literatura. EFE

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(foto)