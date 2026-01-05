El paso de Rafah reabrirá en ambas direcciones la próxima semana, según fuente egipcia

3 minutos

El Cairo, 5 ene (EFE).- El paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, reabrirá en «ambas direcciones», para entrar y salir del territorio palestino, «a principios de la próxima semana» como parte del acuerdo de paz entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según reveló a EFE este lunes una fuente de la seguridad egipcia.

El informante, que pidió el anonimato, aseguró que el cruce «se reabrirá pronto en ambas direcciones, concretamente a principios de la próxima semana», después de que las autoridades israelíes hayan decidido «permitir el regreso de quienes han abandonado la Franja».

Asimismo, indicó que las fuerzas europeas -pertenecientes a la misión civil en el paso de la Unión Europea (UE)- «desempeñarán un papel central en el cruce de Rafah y ya han llegado a Israel, listas para su despliegue».

«Las inspecciones israelíes de los palestinos que salgan de Gaza por el cruce de Rafah se realizarán de forma remota mediante un sistema informático», sostuvo la fuente, y añadió que quienes entren en la Franja de Gaza «estarán sujetos a registros físicos israelíes».

No obstante, señaló que «la fecha final de apertura y el alcance operativo del cruce dependen de la decisión israelí», que se está acelerando por «la presión estadounidense para reabrir Rafah» en los últimos días.

La decisión de preparar la reapertura de Rafah, asimismo, coincide con las reuniones mantenidas por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, la semana pasada.

El cruce de Rafah, el principal punto de salida y entrada entre Gaza y el exterior y el único que no controlaba Israel, se mantiene prácticamente cerrado desde mayo de 2024 después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre.

Hasta ahora, solo han estado abiertos los cruces de Zikim, Kerém Shalom y Kissufim, que operan en exclusiva para la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino, donde las autoridades israelíes inspeccionan los camiones antes de autorizar su ingreso o no en Gaza.

La guerra y el bloqueo de los cruces se mantuvo hasta el 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego y se reabrieron algunos pasos fronterizos para la entrada de provisiones de carácter humanitario y mercancías.

La reapertura de Rafah forma parte de la segunda fase del plan de paz de Trump en la Franja, que sustenta la tregua, junto con la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción del devastado enclave palestino y la creación de un Gobierno de transición. EFE

