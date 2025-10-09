El patriarca de Jerusalén anima a «empezar la vía hacia la paz» en Gaza tras firma acuerdo

Ciudad del Vaticano, 9 oct (EFE).- El cardenal italiano y patriarca de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, celebró este jueves el plan de paz para Gaza que acordaron firmar esta madrugada Israel y Hamás en Egipto, y expresó su deseo de que sea un «comienzo» que cree «otro clima».

«Sin duda es una buena noticia. La vía hacia la paz es larga pero hay que empezarla de algún modo», aseveró el purpurado al Servicio de Información Religiosa (SIR) de la Conferencia Episcopal Italiana.

Pizzaballa, una de las voces más críticas desde Jerusalén sobre la guerra en la Franja de Gaza, apuntó que «gestos» como la liberación de los rehenes y presos y la parcial retirada del ejército israelí del enclave «conceden la confianza necesaria para continuar».

El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás firmaron esta madrugada la primera parte de la hoja de ruta para pacificar Gaza tras más de dos años de guerra propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha celebrado este primer acuerdo.

«Esta primera fase abrirá otras y creará un clima nuevo que ayudará a la distribución de ayudas. Volver a la normalidad, a la vida ordinaria, no será posible por ahora porque la situación es desastrosa, pero es necesario empezar a imaginarlo», alegó.

El pasado 18 de julio Pizzaballa accedió a Gaza junto al patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo II, para llevar toneladas de ayuda humanitaria después del bombardeo que alcanzó la única parroquia católica del enclave, matando a tres personas.

Esto a pesar de que en otras ocasiones las autoridades israelíes habían prohibido la entrada al purpurado.

El papa Francisco denunció en la Navidad de 2024 que Tel Aviv había negado el acceso a Pizzaballa.

«Ayer no dejaron entrar al Patriarca en Gaza, como habían prometido (…) Y ayer bombardearon a niños. Esto es crueldad, esto no es guerra. Quiero decirlo porque toca el corazón», denunció el papa argentino, cuatro meses antes de fallecer. EFE

