El patriarca de Jerusalén visita campos de desplazados en recorrido humanitario en Gaza

3 minutos

Jerusalén, 20 dic (EFE).- El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, visitó este sábado los campamentos de personas desplazadas instalados a lo largo del litoral de la ciudad de Gaza, según informó la Diócesis de Jerusalén, de la que dependen los cristianos en la Franja.

Durante el recorrido por las tiendas levantadas en la franja costera, el cardenal conversó con residentes y responsables comunitarios sobre «necesidades humanitarias y urgentes», según el comunicado publicado por la Diócesis.

Durante la jornada, el cardenal Pizzaballa -que fue considerado uno de los principales candidatos a la elección papal, que acabó recayendo en León XIV- visitó además la sede de Cáritas en el barrio de Al Naser, en el norte de Gaza, donde se reunió con personal y pacientes.

Posteriormente se desplazó a una clínica médica y al edificio de la Unión de Iglesias, en el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad.

El cardenal también recorrió un almacén de ayuda humanitaria gestionado por Catholic Relief Services en el barrio de Al Zaytoun, en el sureste de Gaza, así como el hospital Al Ahli, de tradición baptista, situado en la Ciudad Vieja. La visita incluyó además el Hospital Jordano, en la zona de Tal al Hawa, y áreas cercanas afectadas por la destrucción causada por la ofensiva israelí.

En el mismo distrito, Pizzaballa acudió a la Universidad Al Azhar, donde evaluó las condiciones del centro y revisó su actividad académica y administrativa.

El patriarca latino llegó el viernes a Gaza para su visita de la Iglesia de la Sagrada Familia, la única parroquia católica en el enclave palestino, con motivo de las fiestas navideñas.

«No olvidaremos lo ocurrido, pero miramos hacia adelante. Reconstruiremos nuestros hogares y escuelas, y reconstruiremos nuestras vidas. Somos de aquí y nos quedaremos aquí. En este mar de destrucción, buscamos ser un ejemplo para todos de lo que significa reconstruir», declaró en su discurso en la iglesia gazatí el viernes según la agencia de noticias palestina, Wafa.

«Sé que la situación es difícil, y lo veo en la vida de los niños, en la escuela y en las actividades que continúan a pesar de todo. Sin embargo, incluso en esta oscuridad, una llama de esperanza permanece presente», concluyó Pizzaballa su discurso según el mismo medio.

Además, está previsto que el prelado presida la misa de Navidad que se celebrará el domingo en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, lo que marcará el comienzo de estas fiestas para una comunidad que, según la autoridad católica, «ha vivido y continúa atravesando tiempos oscuros y difíciles».

Pizzaballa ha sido una de las voces más críticas desde Jerusalén sobre la guerra en la Franja, que ha tenido un fuerte impacto en la comunidad cristiana del enclave, que vio este verano cómo un bombardeo israelí alcanzó la iglesia de la Sagrada Familia, un ataque que se saldó con víctimas mortales que se encontraban en el interior del templo.

Tanto León XIV como su predecesor, el papa Francisco, han conversado en múltiples ocasiones con el religioso a cargo de la parroquia de Gaza, el argentino Gabriel Romanelli. EFE

