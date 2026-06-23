El patriarca latino de Jerusalén promete no abandonar a los cristianos de Gaza

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El cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, prometió este lunes no abandonar a los cristianos de Gaza, durante una visita al territorio palestino devastado por la guerra.

Monseñor Pizzaballa, acompañado por el patriarca ortodoxo griego Teófilo III, llegó a Gaza en una visita excepcional destinada a apoyar a la pequeña comunidad cristiana local y al resto de la población, que se enfrenta a una situación humanitaria catastrófica.

«Nunca os hemos abandonado y nunca seréis abandonados», declaró el patriarca latino de Jerusalén dirigiéndose a los fieles durante una misa en la iglesia de la Sagrada Familia, según un video publicado por esta parroquia, la única católica de la Franja de Gaza.

De los 2,2 millones de habitantes de la Franja de Gaza, unos mil son cristianos, en su mayoría ortodoxos.

El Patriarcado Latino cuenta con unos 135 católicos en este territorio. Estos se refugiaron en el recinto de la parroquia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza en los primeros días de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás. Una parte de los ortodoxos se ha unido a ellos.

Según el Patriarcado latino de Jerusalén, esta visita refleja su «responsabilidad pastoral» hacia «las iglesias locales y toda la población de Gaza, donde las familias siguen padeciendo profundos sufrimientos a nivel humanitario, miedo, duelo e incertidumbre».

Durante su estancia, monseñor Pizzaballa y Teófilo III tienen previsto reunirse con miembros del clero, comunidades religiosas, familias cristianas y otras personas afectadas por las consecuencias de la guerra en la zona, donde está en vigor un frágil alto el fuego desde octubre de 2025.

Monseñor Pizzaballa también participó el lunes en un diálogo interreligioso en la Universidad Al Azhar de Gaza. Agradeció a los estudiantes su participación «a pesar de los exámenes, a pesar de las bombas, a pesar de la destrucción», según imágenes de la AFP grabadas en el gran anfiteatro.

El patriarca también plantó un olivo en el patio de la universidad.

«Es un pequeño gesto, pero un gesto importante: un signo de paz y un símbolo de esperanza. Necesitamos esos signos y símbolos para recordarnos lo importante que es sembrar las semillas de la paz», declaró.

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