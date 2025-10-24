El PCCh reforzará la disciplina interna tras purga de altos mandos

Pekín, 24 oct (EFE).- El Partido Comunista de China (PCCh) anunció este viernes nuevas medidas para reforzar la disciplina interna y prevenir la corrupción tras la reciente expulsión de varios altos mandos militares y civiles por “graves violaciones de la ley y la disciplina”.

El director de la Oficina de Investigación Política del Comité Central, Jiang Jinquan, señaló hoy durante la rueda de prensa posterior a la clausura del pleno del Comité Central del PCCh que el Partido “seguirá combatiendo la corrupción con determinación” y “ajustará a quienes no sean competentes en sus funciones actuales”.

Jiang afirmó que “la integridad política seguirá siendo el criterio fundamental para la selección y el nombramiento de los funcionarios”, en unas declaraciones que prolongan el tono disciplinario del pleno celebrado esta semana en Pekín. EFE

