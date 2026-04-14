El PE advierte de «intentos de debilitar» organismos anticorrupción en países de la UE

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Bruselas, 14 abr (EFE).- La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo advirtió este martes de los intentos de debilitar a organismos especializados en la lucha contra la corrupción en los Estados miembros, según indicó en su informe sobre las deficiencias que afectan a garantías democráticas en la Unión Europea (UE).

En el texto, aprobado por 50 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones, se pide además una aplicación «más creíble» de las leyes anticorrupción, «especialmente en relación con los casos de alto nivel y los patrones reiterados de impunidad», señaló el Parlamento Europeo en un comunicado.

En el informe, los eurodiputados subrayaron además que el acceso a sistemas de justicia independientes y que funcionen correctamente continúa siendo desigual, y destacaron los «riesgos persistentes relacionados por la injerencia política, los nombramientos judiciales y los marcos disciplinarios».

A este respecto, pidieron recursos suficientes para los ciudadanos y los tribunales, e insistieron en que las autoridades nacionales deben «garantizar una supervisión parlamentaria efectiva de las reformas judiciales y cumplir íntegramente con las decisiones nacionales e internacionales».

Los europarlamentarios también advirtieron de que los periodistas y los medios independientes continúan sufriendo «acoso y vigilancia», incluso mediante lo que denominaron como «software espía», así como «presiones políticas y estructuras de propiedad que distorsionan el pluralismo».

También expresaron preocupaciones relativas a derechos fundamentales, incluido el odio religioso, racismo y xenofobia, así como los desafíos planteados por el contenido en plataformas en línea y el generado por IA.

El presidente de esta comisión, el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Javier Zarzalejos, sostuvo en una nota que, a pesar de que el informe no menciona países en concreto, sus alertas «se aplican plenamente a España».

«Estamos ante un constante deterioro democrático por culpa de un Gobierno que actúa como si las instituciones fueran de su propiedad. No estamos ante errores ni casualidades, sino ante un patrón sistemático de control político», dijo Zarzalejos.

Por su parte, el socialista español Juan Fernando López Aguilar -responsable en su grupo de negociar el texto- manifestó que el informe «refuerza pilares esenciales como los derechos fundamentales, la libertad de prensa y el papel de la sociedad civil en ámbitos clave, a pesar de la oposición del PPE, incluidos aquellos que trabajan en la lucha contra el racismo, la justicia climática, los derechos LGTBI, los derechos de las mujeres o los migrantes». EFE

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