El PE pide responsabilizar a altos directivos de las tecnológicas si no protegen a menores

Bruselas, 16 oct (EFE).- El Parlamento Europeo propuso este jueves responsabilizar directamente a los altos directivos de las grandes plataformas tecnológicas que no tomen medidas para proteger a los menores, especialmente si no verifican adecuadamente su edad.

La Comisión de Mercado Interior de la Eurocámara aprobó por 32 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones un informe no legislativo que plantea prohibir las redes sociales en la Unión Europea a los menores de 16 años, a no ser que sus padres les permitan abrirse una cuenta.

Los eurodiputados se suman así a las voces de países como España, Francia, Grecia y Dinamarca, que lideran el debate entre los Veintisiete para crear una mayoría de edad en la UE para poder acceder a las redes sociales.

Una propuesta que también comparte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien antes de finales de año creará un grupo de expertos para evaluar la cuestión, aunque no cuenta con el apoyo de la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la política digital, la finlandesa Henna Virkkunen.

Los eurodiputados también quieren que las redes sociales no puedan ofrecer contenido a los menores basado en su perfil; prohibir las «loot boxes» -cajas que se pueden adquirir en los videojuegos para comprar objetos, como productos de belleza, con dinero real o ficticio-; y prohibir el pago a los menores que actúan como «influencers».

Precisamente la Comisión Europea tiene previsto presentar en noviembre la ley de equidad digital, que, entre otras cosas, pretende regular el papel de los «influencers».

Además, los eurodiputados piden abordar «los desafíos éticos y legales» que planteen las aplicaciones que permiten generar imágenes manipuladas de gente desnuda con inteligencia artificial. EFE

