El PE pide suspender el diálogo de la UE y Cuba si no se avanza hacia la democracia

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Estrasburgo (Francia), 18 jun (EFE).- El Parlamento Europeo pidió este jueves que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el Gobierno de la isla no da «pasos concretos y significativos» hacia una transición democrática y libera de forma «inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos».

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que «condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano».

En particular, «la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos». EFE

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