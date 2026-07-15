El Pentágono analiza escenarios basados en hipotéticos ataques contra Cuba

Compartir

2 minutos

Washington, 15 jul (EFE).- Los analistas y estrategas del Pentágono han analizado en las últimas semanas escenarios basados en hipotéticos ataques estadounidenses a Cuba, según informa este miércoles la cadena CBS News, que cita a diversos funcionarios.

Este tipo de análisis son comunes y no implican que la Casa Blanca esté contemplando la posibilidad de autorizar una operación militar contra la isla, puntualizaron las mencionadas fuentes, que aseguraron que entre los posibles escenarios analizados se cuenta una operación de asalto liderada por la 101ª División Aerotransportada del Ejército.

Estos análisis se organizan habitualmente por el Departamento de Guerra de Estados Unidos y los mandos encargados de las operaciones de combate y en ellos se examinan objetivos de la misión, número de tropas necesarias, secuenciación de acontecimientos, consideraciones logísticas o riesgos asociados.

Estas sesiones de análisis se producen en un momento en que cualquier operación contra Cuba plantearía un problema importante para el Pentágono a nivel logístico, ya que gran parte de la atención del ejército estadounidense y algunas de sus capacidades ofensivas más valiosas están destinadas a otros escenarios, como Irán.

Por este motivo las fuentes consultadas por CBS News consideraron muy poco probable que Washington se decida actualmente a llevar a cabo un ataque contra Cuba.

Estas informaciones se publican en un momento en que la vía diplomática por la que ha abogado el secretario de Estado, Marco Rubio, se encuentra estancada.

Rubio ha apostado por lograr una transición de Gobierno en Cuba con un nuevo Ejecutivo temporal liderado por tecnócratas y dispuesto a implementar reformas económicas y para ello ha activado una campaña de presión financiera con nuevas sanciones sobre el aparato militar cubano y su conglomerado GAESA.

Sin embargo, el pasado fin de semana, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que, hasta la fecha, el régimen cubano y sus «élites corruptas» continúan negándose a las reformas. EFE

asb/fpa