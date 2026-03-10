El Pentágono analiza opciones para las futuras escoltas militares en el estrecho de Ormuz

Washington, 10 mar (EFE).- El Pentágono confirmó este martes que estudia «varias opciones» para futuras escoltas a navíos a través del estrecho de Ormuz, aunque no detalló cuando comenzarían estas operaciones en ese paso estratégico para el transporte de petróleo y gas, afectado por la guerra de Washington e Israel contra Irán.

Preguntado en una rueda de prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, dijo que se preparan ante la posibilidad de que les sea asignada la misión de proteger la travesía de buques mercantes en la vía, por la que pasa entre el 20 y el 25 % de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.

«Estamos analizando diversas opciones y resolveremos los problemas a medida que se presenten», agregó el general, quien afirmó que cuando llegue el momento presentarán al presidente estadounidense, Donald Trump, alternativas, recursos necesarios y evaluación de riesgos.

Trump amenazó este lunes con golpear «20 veces más fuerte» a Irán si Teherán «hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz» y agregó que la «muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos» aunque espera que eso no suceda.

Las advertencias del mandatario tuvieron lugar después de que la Guardia Revolucionaria Iraní afirmara que atacó un petrolero en esa vía el fin de semana, diciendo que el paso está cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

El presidente estadounidense aseguró también que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz después de prometer que EE.UU. facilitaría seguros de riesgo para las navieras que necesiten transitar por el estratégico paso, ubicado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico.

También indicó que en caso necesario activarían escoltas navales para garantizar el paso por la estratégica vía marítima.

El precio del petróleo está rondando hoy los 90 dólares por barril, mientras que el precio de la gasolina en Estados Unidos, un medidor de los precios esencial para Trump en este año electoral, ha subido alrededor del 10 % de media y alcanza ya unos 3,5 dólares por galón (3,85 litros) como promedio. EFE

