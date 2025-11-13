The Swiss voice in the world since 1935

El Pentágono anuncia una operación llamada ‘Lanza del sur’ en plena tensión con Venezuela

Washington, 13 nov (EFE).- El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció este jueves una operación militar de nombre «Southern Spear» (Lanza del sur) que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe. EFE

