El Pentágono bautiza la campaña militar contra el régimen iraní como «Furia Épica»

Washington, 28 feb (EFE).- El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó las acciones bélicas contra Irán iniciadas este sábado como «Operación Furia Épica», según indicó en su cuenta oficial en la red social X.

La nueva campaña militar comenzó esta mañana de sábado (plena madrugada en Washington) en coordinación con Israel y según dijo Trump en un mensaje a la nación tiene como objetivo acabar con el régimen de los ayatolá en Irán y puede provocar «víctimas» entre los soldados estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

Israel ha decidido bautizar la campaña contra Irán como «Rugido del León».

«Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación «el Rugido del León», requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza», dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un mensaje televisado.

Esta nueva operación es más extensa y con mucho mayor poder de fuego que la llamada «Martillo de Medianoche» de junio, en la que EEUU atacó las instalaciones nucleares iraníes de Fordó, Natanz e Isfahan.

En su mensaje esta noche, Trump, que vestía una gorra con las letras «USA», dijo que el objetivo de esta campaña es «eliminar amenazas inminentes del régimen iraní» y que aniquilarán el programa de misiles de los ayatolá, así como su Armada, que podría bloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump reconoció que Estados Unidos podría tener que asumur bajas militares en esta campaña militar, para la que Estados Unidos ha desplegado un gran número de cazas, destructores y los portaaviones Gerald Ford y Abraham Lincoln. EFE

