El Pentágono defiende que los ataques contra lanchas son legales porque «son terroristas»

Washington, 2 dic (EFE).- La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió este martes que los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas son legales porque las personas que viajan en ellas «son terroristas» a los que, según dijo, los equipos de inteligencia tienen identificados.

«Nuestra inteligencia confirma sin lugar a dudas quiénes son estas personas, pero no puedo revelar desde este estrado cómo lo sabemos. No quiero comunicar al enemigo las formas en que llevamos a cabo estos ataques, pero puedo decirle que, sin lugar a dudas, todos y cada uno de nuestros abogados militares y civiles saben que estas personas son terroristas», aseguró la portavoz en una rueda de prensa.

Wilson afirmó que esos tripulantes saben «lo que transportan, de dónde vienen y adónde van» y que su objetivo es llevar a las costas de EE.UU. drogas que «matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses».

«El presidente se toma esto muy en serio, y cuando designó a estos grupos como organizaciones terroristas nos abrió muchas puertas aquí en el Departamento de Guerra, ya que ahora podemos actuar de formas que antes no podíamos», añadió.

La portavoz no respondió al ser preguntada por si el Departamento está realizando «algún tipo de evaluación posterior a los ataques» en medio de la polémica que rodea al primer ataque acometido contra una de estas supuestas narcolanchas el pasado 2 de septiembre-

The Washington Post informó el pasado jueves, citando a funcionarios anónimos, que en ese primer ataque, en el que murieron las 11 personas que iban a bordo de una presunta narcolancha, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del impacto inicial.

El Pentágono confirmó hoy además que, desde que se ordenó un gran despliegue militar en el sur del Caribe frente a las costas de Venezuela, se han llevado a cabo un total de 21 ataques contra presuntas narcolanchas, en los que han muerto 82 tripulantes. EFE

