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El Pentágono eleva hasta los 29.000 millones de dólares el coste de la guerra de Irán

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Washington, 12 may (EFE).- El Pentágono cifró este martes en 29.000 millones de dólares el coste de la guerra de Irán, lo que supone un aumento de unos 4.000 millones respecto a lo reconocido hace dos semanas.

El director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, que había fijado el gasto en 25.000 millones el pasado 29 de abril, aseguró durante una audiencia en el Congreso que se está revisando constantemente la cifra. EFE

acd/er/rcf

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