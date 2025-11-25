El Pentágono investiga a un senador demócrata por llamar a militares a la desobediencia

El Departamento de Defensa estadounidense anunció la apertura de una investigación contra el senador demócrata Mark Kelly y evalúa someter a este expiloto de la Marina a una corte marcial por haber llamado a militares a desobedecer las «ordenes ilegales» de la Casa Blanca.

La medida marca una escalada en la confrontación entre el gobierno y seis legisladores demócratas, con experiencia militar o en el servicio de inteligencia, que el martes pasado difundieron un video en el que dijeron que los uniformados «pueden negarse a acatar órdenes ilegales».

En un comunicado publicado este lunes en X, el Pentágono dijo que recibió «graves acusaciones» sobre la conducta del «capitán Mark Kelly, retirado de la Marina de Estados Unidos» y astronauta de la NASA.

«Un examen minucioso de esas acusaciones se inició para determinar las acciones adicionales a tomar», agrega.

Una posibilidad que se evalúa es llamarlo a «servicio activo para un procedimiento de corte marcial o medidas administrativas», precisa el comunicado.

Consultada por la AFP, la oficina del senador no reaccionó de inmediato.

En el video, los seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado sostienen que el gobierno de Donald Trump «está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses».

El mensaje provocó la ira de la Casa Blanca y Trump los acusó de tener un «comportamiento sedicioso, que se castiga con la muerte».

«Los traidores que dijeron al Ejército que desobedeciera mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, en lugar de merodear por las redes de noticias falsas para intentar explicar que lo que dijeron estaba bien», escribió en letras mayúsculas el mandatario en redes sociales la noche del sábado.

Los legisladores no aclaran en su video a qué órdenes se refieren, pero Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, son criticados por la utilización que hacen de las fuerzas armadas.

Dentro de Estados Unidos, el gobierno republicano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades, como Washington y Los Ángeles, en muchos casos en contra de la voluntad de las autoridades locales, con el argumento de controlar supuestos disturbios.

Fuera del país, Trump ordenó ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre.

Kelly, senador por Arizona desde 2020, había servido en la Marina estadounidense como piloto de combate, antes de convertirse en astronauta y piloto de transbordador espacial.

El legislador demócrata es visto como una de las estrellas emergentes del partido de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

