El Pentágono negocia con automotrices posible apoyo a la producción militar, según el WSJ

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Nueva York, 17 abr (EFE).- El Pentágono ha tenido conversaciones con varias empresas de automóviles, entre ellas General Motors y Ford, sobre una posible ayuda a la producción de suministros militares, según The Wall Street Journal (WSJ).

El diario, que cita fuentes conocedoras de las conversaciones, indica que estas han sido «preliminares y amplias», que empezaron antes de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y que se centran en «aumentar la capacidad de producción doméstica».

Los funcionarios pidieron a los ejecutivos de esas empresas identificar «barreras» a ese posible trabajo adicional en materia de defensa, «desde requisitos de contratos hasta problemas en el proceso de licitación», afirma el medio.

Según The New York Times, que cita sus propias fuentes, el Pentágono busca la producción de componentes, no sistemas de armas completos, y posible ayuda para adquirir vehículos munición y otros dispositivos rápido y a bajo coste.

Otras empresas con las que ha contactado el Pentágono son Oshkosh y GE Aerospace, la heredera del conglomerado General Electric tras su división en tres firmas.

El Departamento de Defensa envió un comunicado a los medios sobre el asunto en el que resaltó que quiere «ampliar la base industrial de defensa aprovechando todas las soluciones y tecnologías comerciales disponibles» para garantizar la «ventaja» de sus tropas.

Durante la pandemia de covid-19, el Gobierno del presidente Donald Trump ya contó con empresas industriales y de otros sectores para que le ayudaran en la producción de productos necesarios para afrontar la crisis de salud, como ventiladores.

Ambos medios señalan que las guerras en Ucrania y en Irán están agotando las reservas de municiones de EE.UU., y recuerdan que Washington, durante la Segunda Guerra Mundial, también alistó a General Motors y Ford para asistirles en la producción militar. EFE

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