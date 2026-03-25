El Pentágono ordenó desplegar 2.000 paracaidistas en Oriente Medio

2 minutos

Washington, 24 mar (EFE).- El Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio, en los márgenes del inicio de supuestas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner un alto a la guerra de Irán, diálogos que Teherán ha negado.

De acuerdo con funcionarios citados por diversos medios estadounidenses, los paracaidistas que recibieron la orden provienen de la División Aerotransportada que tiene la capacidad de desplazarse a cualquier punto del mundo en un lapso de 18 horas.

La decisión sería un movimiento para ofrecer «nuevas posibilidades de acción» al mandatario estadounidense, Donald Trump, de acuerdo con dos funcionarios citados por el Washington Post.

Por su parte, el New York Times aseguró que la medida podría llegar a ser utilizada para tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán en el norte del Golfo Pérsico, donde Estados Unidos realizó un bombardeo el mes pasado sin tocar la infraestructura petrolera.

Hasta el momento no se tiene claridad de la ubicación exacta a la que serán movilizados los paracaidistas.

La decisión del Pentágono es anunciada horas después de que Trump asegurara que, en las supuestas primeras negociaciones con Irán, la nación islámica le dio un «gran regalo», sin precisar de qué se trata.

Aunque Irán ha negado la existencia de negociaciones directas con Estados Unidos, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, admitió haber recibido mensajes de «países amigos» sobre la petición estadounidense de negociar.

La guerra de Irán entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo. EFE

dte/gpv