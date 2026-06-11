El Pentágono reabre tras declarar como falsa alarma los reportes de mala calidad del aire

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Washington, 11 jun (EFE).- La sede del Departamento de Guerra, en las afueras de Washington, reabrió horas después de evacuar y cerrar varios pisos por un supuesto problema de calidad del aire, relacionado con posibles materiales peligrosos, que resultó ser una falsa alarma, informó este jueves un portavoz.

El incidente, reportado en horas de la mañana, «motivó la adopción inmediata de medidas de seguridad preventivas y la realización de evaluaciones», explicó en X el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

«Las pruebas posteriores confirmaron que no existía ningún riesgo y se han reanudado las operaciones normales», aseguró Parnell, quien agradeció a las unidades de emergencia por su rápida actuación.

El equipo de seguridad del Departamento de Guerra informó antes en un mensaje que detectó un «problema de calidad del aire» por lo que realizarían pruebas adicionales que podrían «llevar una o dos horas».

«Los equipos de respuesta están desplegados y preparados para asistir a los ocupantes del edificio si fuera necesario. Es posible que vean personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central», según el texto.

Poco después de la alerta, varios pisos y corredores del gran complejo militar fueron evacuados y cerrados.

Varios medios estadounidenses informaron sobre agentes con máscaras antigás y trajes de protección química en el emblemático edificio.

La capital estadounidense se prepara para acoger las celebraciones por el Día de la Bandera este fin de semana, en coincidencia con el 80 cumpleaños del presidente, Donald Trump, para lo que se ha reforzado la seguridad alrededor de la Casa Blanca, edificios federales y la Explanada Nacional, entre otros sitios.

En marzo pasado, un fuerte olor a productos químicos detectado en las inmediaciones del centro de control aéreo de la zona obligó a detener por unas horas el tráfico aéreo en los tres aeropuertos que dan cobertura a la ciudad de Washington provocando numerosos retrasos. EFE

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