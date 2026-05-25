El peregrinaje a La Meca comienza con expectación por una posible paz en Irán

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Pável Carballido García

El Cairo, 25 may (EFE).- En una calma tensa a la espera del posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, La Meca (Arabia Saudí) comienza este lunes a recibir a los casi dos millones de peregrinos que se prevé que participarán este año en la celebración del Aíd al Adha -la «Fiesta del Cordero»- el próximo 27 de mayo.

La cifra de visitantes esperados en La Meca por el ‘hach’ -como se denomina a la sagrada peregrinación anual que se produce en estas fechas- ronda las registradas en los últimos años entre extranjeros y saudíes, pese a la compleja situación política y diplomática en el golfo Pérsico y la guerra entre EE.UU, Israel e Irán.

Ni el miedo a una escalada bélica, ni la actual expectación por un posible acuerdo de paz parecen haber hecho mella en el peregrinaje, si bien la delicada situación regional permea en el ‘hach’ de otras maneras, como las medidas impuestas por las autoridades saudíes para prevenir conflictos, que incluyen la prohibición de «izar banderas políticas y sectarias y corear consignas de todo tipo en La Meca, en Medina» o en otros lugares religiosos asociados a los peregrinos.

Arabia Saudí ha advertido de que tampoco permitirá las manifestaciones o concentraciones que puedan alterar el orden en las áreas donde se desarrollarán los rituales, al considerar que el ‘hach’ es «un espacio dedicado exclusivamente al culto y la devoción».

La monarquía suní aplica estas medidas en un contexto de guerra de Irán, que ha afectado a los países del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos. Eso ha suscitado importantes tensiones entre las comunidades musulmanas suníes y chiíes, pese a que según anunció el presidente norteamericano, Donald Trump, el pasado fin de semana, se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz entre las partes.

De cualquier manera, las tensiones sectarias constituyen una de las causas de los numerosos incidentes de seguridad que atraviesan la historia del ‘hach’, como el ocurrido en 1987, cuando más de 400 personas, en su mayoría iraníes, murieron por la represión de la Policía saudí.

Masas y tragedias

La pasada peregrinación a La Meca en junio de 2026 -la fecha del ‘hach’ varía según el calendario lunar islámico- estuvo marcada por un refuerzo de las medidas de seguridad y sanitarias, con especial hincapié en el calor, que en 2024 provocó la muerte de alrededor de 1.300 personas.

A las condiciones climáticas y los enfrentamientos sectarios, se suman las estampidas, provocadas por lo multitudinario del peregrinaje y que solo en el siglo XXI arrojan un balance de cientos de muertos en cada uno de los años 2004, 2006 y 2015, siendo esta última la peor catástrofe registrada durante el ‘hach’, con al menos 1.757 fallecidos según las cifras recabadas entre una treintena de países.

Este año, el temor al brote de ébola surgido en la República Democrática del Congo se suma a las preocupaciones habituales y ya obligó a la Autoridad de Salud Pública saudí a anunciar la semana pasada un dispositivo de monitoreo constante.

El Gobierno del país también afirmó el pasado viernes que empleará «tecnología avanzada» e inteligencia artificial para la «necesaria gestión de millones de peregrinos».

La masificación del ‘hach’ se explica porque la peregrinación a La Meca para el Aíd al Adha es uno de los cinco pilares del islam, con el que los más de 1.800 millones de musulmanes del mundo deben cumplir al menos una vez en la vida, si su salud y sus recursos económicos se lo permiten.

La fiesta

El martes 26 es el primer día feriado en el mundo islámico por esta fiesta, y se da en la víspera del primero de los días del Aíd al Adha propiamente dicho.

Según la tradición, los peregrinos ayunarán en el monte Arafat, ya en La Meca, para participar al día siguiente en el sacrificio de un cordero u otro animal. Ese ritual conmemora el relato del Antiguo Testamento sobre la disposición del profeta Abraham a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios, que finalmente le permitió sustituirlo por un cordero.

Tras el sacrificio, los fieles dedicarán los siguientes tres días al rezo y a cumplir otras tradiciones como la «lapidación del diablo», representado por tres pilares situados a unos 5 kilómetros de La Meca, en el lugar desértico de Mina.

Por último, el 30 de mayo, los peregrinos terminarán su viaje y se despedirán de la ciudad sagrada dando siete vueltas a la Kaaba de La Meca, la edificación cúbica cubierta por una tela negra en la que se guarda la «Piedra Negra» sagrada para el islam. EFE

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