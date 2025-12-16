El periodismo georgiano advierte: «Somos lo que está en el camino de Rusia hacia Europa»

Laura Zornoza

Estrasburgo (Francia), 16 dic (EFE).- La periodista georgiana Irma Dimitradze, que recoge este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia en nombre de su compañera encarcelada Mzia Amaglobeli, acude al Parlamento Europeo con un mensaje a la UE: lo que sucede en Ucrania, Bielorrusia o Georgia «no están tan lejos» de lo que puede pasar en el corazón de Europa.

«Si me hubieras preguntado hace un año y medio si pensaba que esto pasaría en Georgia, hubiera dicho que no. Decíamos que Georgia no era Bielorrusia ni Rusia y no lo es, pero la realidad es que perder la democracia y la legislación de derechos humanos es mucho más fácil y rápido que construirlas», dijo Dimitradze en una entrevista con EFE desde Estrasburgo (Francia).

Según la periodista, el partido gobernante de Georgia, Sueño Georgiano, viró de las aspiraciones europeístas del país hacia posiciones prorrusas al pensar que Vladimir Putin vencería en su invasión de Ucrania, pero aseguró que la población «reclama volver al camino hacia la UE» y pidió «valentía» a los Veintisiete.

«Creemos en la UE y apostamos por vuestra fuerza y victoria. Queremos que creáis en vosotros mismos de la misma forma y que luchéis por vuestra libertad, que ahora está amenazada en los países en vuestras fronteras. Lo que pasa en Georgia, Ucrania y Bielorrusia no está tan lejos de lo que va a pasar en el corazón de Europa: simplemente estamos en el camino de Rusia hacia Europa», advirtió.

Amaglobeli, amiga y mentora de Dimitradze, fue detenida en enero tras abofetear a un jefe de policía durante las protestas antigubernamentales contra el aplazamiento de las negociaciones de ingreso en la Unión Europea (UE) y es considerada la primera mujer presa política desde la independencia de Georgia de la URSS en 1991.

El premio Sájarov a la libertad de conciencia con el que la Eurocámara reconoce cada año una contribución excepcional a la lucha por los derechos humanos le ha llegado mientras cumple una condena a dos años de cárcel, donde ha perdido la práctica totalidad de su visión pero según Dimitradze se mantiene «con buen ánimo».

En una llamada reciente con un grupo grande de periodistas georgianos, Amaglobeli les transmitió que el trabajo que siguen haciendo es «lo que le hace seguir adelante».

«Nos convertimos en objetivos de la noche a la mañana. Sales a la calle y puede que te ataquen o acosen sólo por ser periodista. A dos de mis compañeros les dieron palizas tan graves que sobrevivieron de casualidad. Y hay tanta legislación contra el periodismo y lo que hacemos que solemos bromear con que no hay ninguna forma de actuar que no te lleve a estar detenido o imputado», apuntó la reportera.

Dimitradze, que trabaja en el diario Batumelebi que fundó la propia Amaglobeli, asegura que, pese a que hubo meses en los que los periodistas ni siquiera podían cobrar su sueldo, la mayoría de sus compañeros permanecen en el país y creen que su trabajo es «lo único que puede salvar lo que queda de la libertad en Georgia».

«Ahora que hay tanto en contra del periodismo, tenemos que mantener nuestra lucha y conectar con colegas en cualquier parte, sea en España, Alemania o Francia, porque esto es lo que queda entre el autoritarismo y lo que queda de libertad», dijo. «Siempre hay que recordar que la libertad de la que disfrutamos no está garantizada y se puede perder en un momento», añadió. EFE

