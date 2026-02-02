El periodista francés encarcelado en Argelia recibió hoy la visita de su familia

3 minutos

París, 2 feb (EFE).- La familia del periodista francés Christophe Gleizes, encarcelado en Argelia, pudo visitarlo este lunes, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, sin precisar dónde tuvo lugar el encuentro exactamente.

«Su familia pudo visitarlo hoy», anunció Barrot, tres días después de anunciarse su traslado desde la prisión de Tizi Ouzou, a 100 kilómetros de Argel, a una prisión cercana a la capital.

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes fue arrestado a mediados de 2025 cuando se había desplazado a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

«Junto con el mundo del deporte, la prensa y los medios de comunicación —dos sectores que lo reconocen como un periodista de gran talento e integridad—, seguiremos exigiendo su regreso inmediato a nuestro país», declaró Barrot durante un viaje al departamento de Lot-et-Garonne, de donde es originario Gleizes.

«Exigimos la liberación inmediata de Christophe Gleizes. Trabajamos incansablemente en estrecho contacto con su familia, que afronta esta dura prueba con gran dignidad, lo cual es encomiable», añadió el jefe de la diplomacia francesa.

Gleizes, colaborador de las publicaciones ‘So Foot’ y ‘Society’, fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por «apología del terrorismo», pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia.

Los abogados de Gleizes presentaron al poco tiempo un recurso de casación para solicitar un nuevo juicio.

Las autoridades argelinas han acusado al periodista de exaltar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos.

Este encarcelamiento sucede en medio de las ya de por sí complicadas relaciones entre París y Argel, que se tensaron desde que en 2024 el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Ejemplo del roce entre ambos países, y que recuerda al de Gleizes, ha sido el reciente caso del escritor francoargelino Boualem Sansal, hoy con 81 años y enfermo de cáncer.

El premiado literato permaneció entre rejas en Argelia durante un año, entre noviembre de 2024 y 2025, tras haber sido condenado a cinco años de prisión por «atentar contra la unidad nacional» por unas declaraciones que hizo en una entrevista sobre la historia de la soberanía marroquí.

Sansal logró un indulto por parte del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, gracias a la mediación de Alemania. EFE

