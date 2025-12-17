El periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la guerra con Venezuela esta noche

Miami (EE.UU.), 17 dic (EFE).- El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

«Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00» (02:00 GMT del jueves), dijo el periodista en el pódcast ‘Judging Freedom’, de tendencia conservadora. EFE

