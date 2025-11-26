El peruano Alonso Cueto publica ‘Palabras en el mundo’, un retrato íntimo de Vargas Llosa

Redacción Internacional, 26 nov (EFE).- El escritor y periodista peruano Alonso Cueto ha publicado ‘Palabras en el mundo’, «un retrato íntimo y revelador» de Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado abril.

Cueto recorre los grandes temas de la obra del premio nobel «con la cercanía de quien lo conoció desde su juventud y la lucidez del lector que ha dialogado con su literatura toda una vida», señala la editorial Alfaguara en un comunicado.

El volumen incluye un extenso dossier fotográfico, que traza el recorrido vital de Vargas Llosa desde su infancia hasta su consagración.

‘Palabras en el mundo’ se convierte así en «un homenaje intelectual y afectivo, un diálogo entre dos escritores que comparten una misma fe en la literatura como destino y resistencia», indica la editorial en la nota.

Alonso Cueto (Lima, 1954) ha cultivado diferentes subgéneros narrativos, desde la novela policíaca a la novela de indagación psicológica basada en temas como la vigencia del pasado y las ambiguas leyes de pertenencia a la familia.

Su obra puede clasificarse como parte de la corriente realista de su país con un interés específico en algunos episodios traumáticos de la historia peruana, como el fin del período colonial, la guerra de Sendero Luminoso y el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Mario Vargas LLosa falleció el pasado 13 de abril a los 89 años en su residencia en Barranco (Lima). EFE

