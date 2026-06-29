El pesimismo sigue dominando en el CAC-40, que sufre una ligera caída del 0,21 %

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París, 29 jun (EFE).- La Bolsa de París siguió dominada este lunes por una perspectiva mayormente pesimista, pese a algunos signos de recuperación que llegaban de Estados Unidos, y terminó con un nuevo retroceso ligero de su índice general del 0,21 %.

El CAC-40 cerró en 8.367,33 puntos tras una jornada de oscilaciones.

En una semana el mercado francés ha perdido un 0,20 % aunque en el último mes sigue manteniendo ganancias del 2,13 % y desde el 1 de enero la subida acumulada es del 2,86 %.

En cuanto a los valores, los mayores batacazos de la jornada en el selectivo se los llevaron el fabricante de materiales de construcción Saint Gobain (-3,80 %) el grupo de lentes Essilorluxottica (-3,05 %) y los constructores automovilísticos Renault (-3,03 %) y Stellantis (-2,66 %).

En el otro extremo, la compañía de equipamientos de electrónica para la aeronáutica y la defensa ganó un 1,85 %, el grupo publicitario Publicis un 1,73 %, el fabricante de semiconductores STMicroelectronics un 1,60 % y la empresa de motores aeronáuticos Safran un 1,14 %. EFE

ac/psh