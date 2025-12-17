El peso mexicano rompe su racha apreciativa frente al dólar y vuelve a las 18 unidades

2 minutos

Ciudad de México, 17 dic (EFE).- El peso mexicano rompió su racha apreciativa frente al dólar este miércoles, tras una corrección del mercado que lo devolvieron a cotizar por encima de las 18 unidades, según datos del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con los datos oficiales del banco central, el peso mexicano se depreció un 0,36 %, con lo que terminó con cinco avances consecutivos que lo llevaron a romper la barrera de los 18 pesos por dólar.

La directora de Análisis Económico y Financiero de banco Base, Gabriela Siller, señaló que el peso mexicano se depreció un 0,15 % en el mercado cambiario, que lo llevaron a tocar un mínimo de 17,9579 y un máximo de 18,0491 pesos por dólar.

“La depreciación del peso ocurrió a la par de una corrección al alza del dólar de 0,2 % de acuerdo con el índice ponderado”, precisó la especialista.

Detalló que en la canasta amplia de principales cruces las divisas más depreciadas este día fueron: el rublo ruso con 1,22 %, el florín húngaro con 0,98 %, el real brasileño con 0,85 %, el yen japonés con 0,64 %, el peso colombiano con 0,55 % y el dólar australiano con 0,39 %.

En contraste, añadió, las únicas divisas apreciadas hoy fueron: la rupia india con 0,72 %, la corona sueca con 0,04 %, el sol peruano con 0,04 %, la rupia de Indonesia con 0,02 % y el peso argentino con 0,01 %.

De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas del sector privado que levanta el banco central mexicano, los analistas privados esperan que la moneda mexicana cerrará 2025 en 18,5 unidades por dólar, mientras que, para 2026, los expertos calculan que la divisa se intercambiará en 19,23 unidades por dólar. EFE

jsm/jmrg/enb